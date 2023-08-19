Українські пілоти, які почали навчання на F-16, знають англійську – Олещук
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. Українські пілоти, які вже розпочали навчання на американських винищувачах F-16, знають англійську мову. Про це в ефірі телемарафону «Едині новини» розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, передає УНН.
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Командувач ВПС розповів, що пілотів перед відправленням на навчання протестували на рівень знання англійської мови. Адже під час польоту не може працювати перекладач.
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«Пілот повинен володіти англійською на належному рівні. Тому всі пілоти протестовані - є високий рівень, є середній, є дещо нижчий, але ми відібрали пілотів, які вже навчаються в країнах», — зазначив Микола Олещук.
Нагадаємо
Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що перед початком навчання на F-16 українські пілоти проходять мовні курси. Також мовні курси проходять інженерно-технічний склад.
19 серпня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти вже розпочали навчання на винищувачах західного зразку F-16. Втім, Україна отримає літаки після детальної підготовки льотчиків і технічного персоналу.
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