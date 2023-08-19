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Українські пілоти, які почали навчання на F-16, знають англійську – Олещук

Українські пілоти, які почали навчання на F-16, знають англійську – Олещук

Київ • УНН

 • 780208 перегляди

КИЇВ.20 серпня. УНН. Українські пілоти, які вже розпочали навчання на американських винищувачах F-16, знають англійську мову. Про це в ефірі телемарафону «Едині новини» розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, передає УНН.

Деталі

Командувач ВПС розповів, що пілотів перед відправленням на навчання протестували на рівень знання англійської мови. Адже під час польоту не може працювати перекладач.

Цитата

«Пілот повинен володіти англійською на належному рівні. Тому всі пілоти протестовані - є високий рівень, є середній, є дещо нижчий, але ми відібрали пілотів, які вже навчаються в країнах», — зазначив Микола Олещук.

Нагадаємо 

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що перед початком навчання на F-16 українські пілоти проходять мовні курси. Також мовні курси проходять інженерно-технічний склад. 

19 серпня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти вже розпочали навчання на винищувачах західного зразку F-16. Втім, Україна отримає літаки після детальної підготовки льотчиків і технічного персоналу.

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