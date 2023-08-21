В Бундерстаге призвали передать Украине дальнобойные ракеты на фоне решения по F-16

Детали

Штрак-Циммерманн отметила, что приветствует то, что Копенгаген и Амстердам пришлют Украине самолеты: "Я очень рада, что Дания и Нидерланды пообещали это Украине". На фоне этого, она призвала правительство ФРГ принять решение о поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus.

По словам чиновницы, они помогут защитить фронт и уничтожить пути поставки вооружения россиян. Штрак-Циммерманн подчеркнула, что Украина является "надежным партнером", а жестокие российские атаки должны прекратиться.

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"Очевидно, что Украину не обвиняют в том, что она может напасть на территорию россии. У нас достаточно крылатых ракет Taurus. Мы можем отдать часть из них. Они готовы для применения", – сказал председатель комитета.

Напомним

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев 18 августа после встречи с премьер-министром немецкой земли Саксония Михаэлем Кречмером, который высказывался против поставок Киеву крылатых ракет, заявил, что "поддержка растет".