Посол України у Німеччині про передачу крилатих ракет Taurus: "підтримка зростає"

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"Я радий, що підтримка зростає. Не хотілося б затягувати обговорення, як дискусію щодо танків Leopard", - сказав Макєєв після зустрічі з прем'єром Саксонії.

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Попри те, що дедалі більше німецьких політиків – як в урядових колах, так і в опозиції – виступають за передачу Україні далекобійних ракет Taurus, Кречмер раніше висловлювався проти.

"Невже ми свідомо змиримося з можливістю того, що німецькі ракети вдарять по росії?" - заявляв політик.

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Раніше глава Саксонії висловлювався за ремонт "Північного потоку", хоча й додав, що "питання про російський газ не стоїть, поки що йде війна".

Макєєв нагадав, що Україна потребує зброї для захисту своєї території та для перемоги у війні. На користь Німеччини та кожного громадянина, щоб Україна перемогла у цій війні, щоб "вся Європа могла спати спокійно", підкреслив український посол.

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