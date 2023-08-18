Посол Украины в Германии о передаче крылатых ракет Taurus: "поддержка растет"

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"Я рад, что поддержка растет. Не хотелось бы затягивать обсуждение, как дискуссию по танкам Leopard", - сказал Макеев после встречи с премьером Саксонии.

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Несмотря на то, что всё больше немецких политиков – как в правительственных кругах, так и в оппозиции – выступают за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, Кречмер ранее высказывался против.

"Неужели мы сознательно смиримся с возможностью того, что немецкие ракеты ударят по России." - заявлял политик.

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Ранее глава Саксонии высказывался за ремонт "Северного потока", хотя и добавил, что "вопрос о российском газе не стоит, пока идет война".

Макеев напомнил, что Украина нуждается в оружии для защиты своей территории и для победы в войне. В пользу Германии и каждого гражданина, чтобы Украина победила в этой войне, чтобы "вся Европа могла спать спокойно", подчеркнул украинский посол.

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