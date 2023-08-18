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Посол Украины в Германии о передаче крылатых ракет Taurus: "поддержка растет"

Киев • УНН

 • 1211662 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев после встречи с премьер-министром немецкой земли Саксония Михаэлем Кречмером, который высказывался против поставок Киеву крылатых ракет, заявил, что "поддержка растет", передает УНН со ссылкой на DW.

Цитата

"Я рад, что поддержка растет. Не хотелось бы затягивать обсуждение, как дискуссию по танкам Leopard", - сказал Макеев после встречи с премьером Саксонии.

Детали

Несмотря на то, что всё больше немецких политиков – как в правительственных кругах, так и в оппозиции – выступают за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, Кречмер ранее высказывался против.

"Неужели мы сознательно смиримся с возможностью того, что немецкие ракеты ударят по России." - заявлял политик.

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Ранее глава Саксонии высказывался за ремонт "Северного потока", хотя и добавил, что "вопрос о российском газе не стоит, пока идет война".

Макеев напомнил, что Украина нуждается в оружии для защиты своей территории и для победы в войне. В пользу Германии и каждого гражданина, чтобы Украина победила в этой войне, чтобы "вся Европа могла спать спокойно", подчеркнул украинский посол.

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