Більшість опитаних німців проти надання Україні далекобійних ракет - дослідження
Київ • УНН
Київ. 18 серпня. УНН. Більша частина опитаного населення Німеччини не підтримує надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, про це повідомляє DW, пише УНН.
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Як зазначає видання, за результатами опитування 52 % респондентів вважають поганою ідеєю надання ЗСУ німецької зброї дальнього радіусу дії. Лише 36 % підтримують цей крок, а 12 % не визначилися з позицією. В опитуванні взяли участь понад 1000 респондентів.
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Ракети Taurus Україна запросила у Берліна ще у травні. Протягом останніх тижнів триває дискусія щодо можливості передачі ЗСУ ракет загострилась в Німеччині. Натомість передачу ракет Україні виступила низка німецьких політиків.
За даними німецьких ЗМІ, Шольц побоюється, що Україна атакуватиме німецькими ракетами російську територію. Журналісти пишуть, що Шольц схвалить постачання ракет Україні тільки якщо буде переконаний в ефективності внесених змін.
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Ракети Taurus мають дальність до 500 кілометрів. На озброєнні Бундесверу (німецьких збройних сил) є близько 600 таких ракет.
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