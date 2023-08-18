Большинство опрошенных немцев против предоставления Украине дальнобойных ракет - исследование
Киев • УНН
Киев. 18 августа. УНН. Большая часть опрошенного населения Германии не поддерживает предоставление Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Как отмечает издание, по результатам опроса 52 % респондентов считают плохой идеей предоставление ВСУ немецкого оружия дальнего радиуса действия. Только 36 % поддерживают этот шаг, а 12 % не определились с позицией. В опросе приняли участие более 1000 респондентов.
Дополнительно
Ракеты Taurus Украина запросила у Берлина еще в мае. В течение последних недель продолжается дискуссия о возможности передачи ВСУ ракет обострилась в Германии. Зато за передачу ракет Украине выступил ряд немецких политиков.
По данным немецких СМИ, Шольц опасается, что Украина будет атаковать немецкими ракетами российскую территорию. Журналисты пишут, что Шольц одобрит поставку ракет Украине только если будет убежден в эффективности внесенных изменений.
Справочно
Ракеты Taurus имеют дальность до 500 километров. На вооружении Бундесвера (немецких вооруженных сил) имеется около 600 таких ракет.
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