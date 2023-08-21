У Бундерстазі закликали передати Україні далекобійні ракети на тлі рішення щодо F-16

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Штрак-Ціммерманн зазначила, що вітає те, що Копенгаген та Амстердам надішлють Україні літаки: "Я дуже рада, що Данія і Нідерланди пообіцяли це Україні". На тлі цього, вона закликала уряд ФРН ухвалити рішення про постачання Києву далекобійних ракет Taurus.

За словами посадовиці, вони допоможуть захистити фронт та знищити шляхи постачання озброєння росіян. Штрак-Ціммерманн підкреслила, що Україна є "надійним партнером", а жорстокі російські атаки мають припинитися.

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"Очевидно, що Україну не звинувачують у тому, що вона може напасти на територію росії. У нас достатньо крилатих ракет Taurus. Ми можемо віддати частину з них. Вони готові для застосування", – сказав голова комітету.

Нагадаємо

Посол України у ФРН Олексій Макеєв 18 серпня після зустрічі з прем'єр-міністром німецької землі Саксонія Міхаелем Кречмером, який висловлювався проти постачання Києву крилатих ракет, заявив, що "підтримка зростає".