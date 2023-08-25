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Широкий спектр специалистов, которые будут учиться на F-16, должны как можно быстрее овладеть техникой - представитель Воздушных сил ВСУ

Киев • УНН

 • 513510 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Широкий спектр специалистов, от пилотов до представителей других специальностей, во время учений должны как можно быстрее овладеть истребителями F-16. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Авиация не прощает любых ошибок - будь то наземный специалист, который обслуживает, или это тот, кто руководит полетами, или это другая специальность. Здесь главных пунктов нет, все должно работать как четкий, слаженный механизм всего военного коллектива... И поэтому, широкий спектр специалистов, которые будут учиться, должны как можно быстрее овладевать этой техникой", - отметил спикер.

Детали

По его словам, специалисты должны "максимально включаться" в процесс учений, чтобы "как можно больше" людей прошли их "в максимально сжатые сроки". Кроме этого спикер отметил, что не менее важно иметь тренажерную базу для обучения пилотов, инженеров и других специалистов.

"Нужно не только иметь военный аэродром, то есть площадку, а и тренажерную базу, военных инструкторов. Это все очень важно. И поэтому каждая страна может набирать какую-то там определенную группу пилотов, чтобы максимально эффективно их обучать, и других специалистов тоже".

Он также отметил, что Соединенные Штаты "имеют хорошую базу" для обучения украинских специалистов.

"Если бы Соединенные Штаты тоже присоединились, это было бы очень хорошей информацией для нас. Нам очень нужен этот самолет и вооружение, которое к нему идет. Этот самолет тоже должен быть в определенной модификации, чтобы не уступать нашему главному сопернику в воздухе - Су-35. Поэтому, мы должны делать все для того, чтобы эта техника как можно скорее оказалась в нашем арсенале", - подытожил Игнат.

Напомним

Президент США Джо Байден и Президент Владимир Зеленский 25 августа обсудили обеспечение ускоренного разрешения другим странам на передачу своих истребителей F-16 Украине после завершения обучения.

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