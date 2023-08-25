Байден і Зеленський обговорили прискорений дозвіл іншим країнам передачі F-16 Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Президент США Джо Байден і Президент Володимир Зеленський обговорили забезпечення прискореного дозволу іншим країнам на передачу своїх винищувачів F-16 Україні після завершення навчання. Про це повідомляє Білий дім, передає УНН.
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"Президент Байден і Президент Зеленський обговорили початок підготовки українських льотчиків-винищувачів і забезпечення прискореного дозволу іншим країнам на передачу своїх F-16 Україні після завершення навчання для підвищення обороноздатності України", - йдеться в повідомленні.
У розмові Байден підтвердив зобов'язання США підтримувати захист України від російської агресії стільки, скільки буде потрібно, і притягати росію до відповідальності за її дії.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський провів переговори з американським лідером Джозефом Байденом і подякував йому за привітання з Днем Незалежності.
Сполучені Штати готові долучитися до програми навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, якщо Європа вичерпає свій потенціал.
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