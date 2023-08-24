Зеленский и Байден провели телефонный разговор

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Зеленский отметил, что США взяли на себя ведущую роль в консолидации глобальной поддержки Украины. Это решающее лидерство сделало возможным борьбу Украины и направило дугу истории в сторону добра.

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«Вместе мы доказываем, что свобода и независимость стоят того, чтобы за них бороться. Я благодарю за это Президента Байдена, Конгресс США и всех американцев. Вы можете рассчитывать на Украину в защите наших общих ценностей», — написал глава украинского государства.

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