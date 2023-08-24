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19:26 • 35185 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 96324 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 104497 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 104966 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100193 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 90273 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109278 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский и Байден провели телефонный разговор

Зеленский и Байден провели телефонный разговор

Киев • УНН

 • 1306036 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский провел переговоры с американским лидером Джозефом Байденом и поблагодарил его за поздравления с Днем Независимости. Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что США взяли на себя ведущую роль в консолидации глобальной поддержки Украины. Это решающее лидерство сделало возможным борьбу Украины и направило дугу истории в сторону добра.

Цитата

«Вместе мы доказываем, что свобода и независимость стоят того, чтобы за них бороться. Я благодарю за это Президента Байдена, Конгресс США и всех американцев. Вы можете рассчитывать на Украину в защите наших общих ценностей», — написал глава украинского государства.

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Украинские Национальные Новости

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