Зеленский и Байден провели телефонный разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский провел переговоры с американским лидером Джозефом Байденом и поблагодарил его за поздравления с Днем Независимости. Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, передает УНН.
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Зеленский отметил, что США взяли на себя ведущую роль в консолидации глобальной поддержки Украины. Это решающее лидерство сделало возможным борьбу Украины и направило дугу истории в сторону добра.
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«Вместе мы доказываем, что свобода и независимость стоят того, чтобы за них бороться. Я благодарю за это Президента Байдена, Конгресс США и всех американцев. Вы можете рассчитывать на Украину в защите наших общих ценностей», — написал глава украинского государства.
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