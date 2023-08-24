Зеленський і Байден провели телефонну розмову

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Зеленський наголосив, що США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство уможливило боротьбу України та спрямувало дугу історії в бік добра.

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«Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися. Я дякую за це Президенту Байдену, Конгресу США та всім американцям. Ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей», — написав глава української держави.

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