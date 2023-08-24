Байден в День Незалежності анонсував санкції проти рф за депортацію українських дітей

ukru
29 березня, 17:57 • 272373 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 362177 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301193 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336280 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301260 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220148 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204841 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164479 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535613 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175512 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
89 %
744 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79562 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83478 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 50885 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53485 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56447 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392771 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535611 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569118 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566152 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466015 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205195 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 362170 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175228 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166135 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137038 перегляди
Актуальне
Байден в День Незалежності анонсував санкції проти рф за депортацію українських дітей

Байден в День Незалежності анонсував санкції проти рф за депортацію українських дітей

Київ • УНН

 • 609344 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден привітав українців з Днем Незалежності та анонсував нові санкції проти росіян, відповідальних за примусову депортацію українських дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву Байдена з нагоди Дня Незалежності України.

Цитата

“Незалежність — це свобода обирати власне майбутнє. Вона безцінна. Разом з нашими партнерами в Європі ми підтримуємо Україну в її боротьбі за свободу зараз і будемо допомагати їй у довгостроковій перспективі.

Ми також працюємо з країнами по всьому світу, щоб притягнути російські війська до відповідальності за воєнні злочини та інші звірства, які вони скоїли в Україні. Це включає насильницьке вивезення тисяч українських дітей до росії. Цих дітей вкрали у їхніх батьків і утримували окремо від їхніх родин. Це немилосердно. І сьогодні ми оголошуємо про нові санкції, щоб притягнути до відповідальності винних у цих примусових переміщеннях і депортаціях і вимагати повернення українських дітей до їхніх родин”, — заявив президент США.

У своїй заяві Байден зазначив, що вісімнадцять місяців українські родини живуть під щоденною загрозою російських ракет та реальністю жорстоких атак. Але народ України вистояв і не зламався.

“У цей День Незалежності, як і з моменту першого вторгнення росії в Україну в 2014 році, відважні українські жінки і чоловіки захищають Україну від зазіхань на фундаментальні принципи, важливі для кожної нації на планеті — суверенітет і територіальну цілісність. Вони вкотре демонструють світові, що свобода варта того, щоб за неї боротися”, — зазначив президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:США ввели санкції проти трьох компаній, які сприяли угодам із купівлі зброї між рф та КНДР

За його словами, сьогодні, коли путін продовжує свою жорстоку війну, спрямовану на знищення незалежності України та перекроювання карти світу за допомогою сили, американці по всій країні стоять разом з народом України.

“Наша відданість незалежності України є непохитною і тривалою”, — зазначив Байден.

Американський президент сподівається, що наступного року українці зможуть відсвяткувати свій День Незалежності в мирі та безпеці, знаючи, як їхня надзвичайна мужність надихнула світ.

“Нехай День Незалежності України стане нагадуванням про те, що сили темряви і панування ніколи не зможуть загасити полум’я свободи, яке живе в серцях вільних людей в усьому світі”, — додав Байден.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.88
Bitcoin
$82,415.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.20
Ethereum
$1,805.04