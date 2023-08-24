Байден в День Незалежності анонсував санкції проти рф за депортацію українських дітей

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“Незалежність — це свобода обирати власне майбутнє. Вона безцінна. Разом з нашими партнерами в Європі ми підтримуємо Україну в її боротьбі за свободу зараз і будемо допомагати їй у довгостроковій перспективі.

Ми також працюємо з країнами по всьому світу, щоб притягнути російські війська до відповідальності за воєнні злочини та інші звірства, які вони скоїли в Україні. Це включає насильницьке вивезення тисяч українських дітей до росії. Цих дітей вкрали у їхніх батьків і утримували окремо від їхніх родин. Це немилосердно. І сьогодні ми оголошуємо про нові санкції, щоб притягнути до відповідальності винних у цих примусових переміщеннях і депортаціях і вимагати повернення українських дітей до їхніх родин”, — заявив президент США.

У своїй заяві Байден зазначив, що вісімнадцять місяців українські родини живуть під щоденною загрозою російських ракет та реальністю жорстоких атак. Але народ України вистояв і не зламався.

“У цей День Незалежності, як і з моменту першого вторгнення росії в Україну в 2014 році, відважні українські жінки і чоловіки захищають Україну від зазіхань на фундаментальні принципи, важливі для кожної нації на планеті — суверенітет і територіальну цілісність. Вони вкотре демонструють світові, що свобода варта того, щоб за неї боротися”, — зазначив президент.

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За його словами, сьогодні, коли путін продовжує свою жорстоку війну, спрямовану на знищення незалежності України та перекроювання карти світу за допомогою сили, американці по всій країні стоять разом з народом України.

“Наша відданість незалежності України є непохитною і тривалою”, — зазначив Байден.

Американський президент сподівається, що наступного року українці зможуть відсвяткувати свій День Незалежності в мирі та безпеці, знаючи, як їхня надзвичайна мужність надихнула світ.

“Нехай День Незалежності України стане нагадуванням про те, що сили темряви і панування ніколи не зможуть загасити полум’я свободи, яке живе в серцях вільних людей в усьому світі”, — додав Байден.



