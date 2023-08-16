США ввели санкції проти трьох компаній, які сприяли угодам із купівлі зброї між рф та КНДР

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"Сьогодні Сполучені Штати запроваджують санкції проти трьох організацій, пов’язаних із торговцем зброєю, який перебуває під санкціями США і який намагався сприяти угодам зі зброєю між Корейською Народно-Демократичною Республікою і російською федерацією для використання її росією у жорстокій війні проти України", - йдеться в заяві.

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Державний департамент нагадує, що раніше цього року Вашингтон оголосив про запровадження санкцій проти громадянина Словаччини Ашота Мкртичева за спробу сприяти угодам зі зброєю між КНДР і росією. Зазначається, що Мкртичев є президентом СРО "Версор", засновником і власником ТОВ "Верус", одноосібним директором ТОВ "Оборонна техніка". Проти цих трьох компаній вводять обмежувальні заходи.

"Сьогоднішні дії підкреслюють наше зобов’язання виявляти, викривати та накладати серйозні збитки на гравців із третіх країн, які підтримують незаконну війну росії проти України. Ми також продовжуватимемо вживати заходів щодо тих, хто намагатиметься уникнути наших санкцій", - наголосили у Держдепі США.

Нагадаємо

США 12 серпня запровадили нові санкції проти чотирьох російських мільярдерів, а також російського союзу промисловців та підприємців.