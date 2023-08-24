Байден в День Независимости анонсировал санкции против рф за депортацию украинских детей

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“Независимость — это свобода выбирать собственное будущее. Она бесценна. Вместе с нашими партнёрами в Европе мы поддерживаем Украину в её борьбе за свободу сейчас и будем помогать ей в долгосрочной перспективе.

Мы также работаем с странами по всему миру, чтобы привлечь российские войска к ответственности за военные преступления и другие зверства, которые они совершили в Украине. Это включает насильственный вывоз тысяч украинских детей в россию. Этих детей украли у их родителей и удерживали отдельно от их семей. Это немилосердно. И сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих принудительных перемещениях и депортациях и требовать возвращения украинских детей к их семьям”, — заявил президент США.

В своем заявлении Байден отметил, что восемнадцать месяцев украинские семьи живут под ежедневной угрозой российских ракет и реальностью жестоких атак. Но народ Украины выстоял и не сломался.

“В этот День Независимости, как и с момента первого вторжения россии в Украину в 2014 году, отважные украинские женщины и мужчины защищают Украину от посягательств на фундаментальные принципы, важные для каждой нации на планете — суверенитет и территориальную целостность. Они в очередной раз демонстрируют миру, что свобода стоит того, чтобы за нее бороться”, — отметил президент.

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По его словам, сегодня, когда путин продолжает свою жестокую войну, направленную на уничтожение независимости Украины и перекраивание карты мира с помощью силы, американцы по всей стране стоят вместе с народом Украины.

“Наша преданность независимости Украины является непоколебимой и продолжительной”, — отметил Байден.

Американский президент надеется, что в следующем году украинцы смогут отпраздновать свой День Независимости в мире и безопасности, зная, как их необычайное мужество вдохновило мир.

“Пусть День Независимости Украины станет напоминанием о том, что силы тьмы и господства никогда не смогут потушить пламя свободы, которое живет в сердцах свободных людей в всем мире”, — добавил Байден.



