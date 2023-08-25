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Байден и Зеленский обсудили ускоренное разрешение другим странам передачи F-16 Украине

Байден и Зеленский обсудили ускоренное разрешение другим странам передачи F-16 Украине

Киев • УНН

 • 803688 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент США Джо Байден и Президент Владимир Зеленский обсудили обеспечение ускоренного разрешения другим странам на передачу своих истребителей F-16 Украине после завершения обучения. Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.

Цитата

"Президент Байден и Президент Зеленский обсудили начало подготовки украинских летчиков-истребителей и обеспечение ускоренного разрешения другим странам на передачу своих F-16 Украине после завершения обучения для повышения обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

В разговоре Байден подтвердил обязательство США поддерживать защиту Украины от российской агрессии столько, сколько потребуется, и привлекать россию к ответственности за ее действия.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с американским лидером Джозефом Байденом и поблагодарил его за поздравления с Днем Независимости.

Соединенные Штаты готовы присоединиться к программе обучения украинских летчиков на истребителях F-16, если Европа исчерпает свой потенциал.

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