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Резніков про F-16 для України: 6-7 місяців - це мінімальний термін, який треба свідомо оцінювати

Київ • УНН

 • 776620 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Для появи перших винищувачів F-16 в українському небі потрібно навчити кілька сотень людей - не лише пілотів, тож ідеться про щонайменше 6-7 місяців - мінімальний термін, який треба свідомо оцінювати, заявив у коментарі журналістам міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН.

Цитата

"Кілька сотень людей ми маємо навчити для перших пташок в українському небі. Об'єктивно, без завищених очікувань, я думаю, що 6-7 місяців - це мінімальних термін, який треба свідомо оцінювати, але якщо він буде трішки більшим - не розчаровуватися", - зауважив Резніков.

З його слів, українські пілоти продемонстрували свою спроможність бути готовими через 6 місяців. "А от техніки та інженери - ми поки що не знаємо. Дуже складні системи обслуговування, ремонту. Тому побачимо", - вказав міністр.

"Але я вірю в одне: наші люди настільки талановиті, що "Петріоти" вони замість 10 місяців подолали за 10 тижнів, артилерію 155 мм замість трьох місяців - за три тижні. Тому я переконаний, що українські F-16 будуть в українському небі звільняти тимчасово окуповані території", - наголосив голова Міноборони.

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