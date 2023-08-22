Резніков про F-16 для України: 6-7 місяців - це мінімальний термін, який треба свідомо оцінювати
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Для появи перших винищувачів F-16 в українському небі потрібно навчити кілька сотень людей - не лише пілотів, тож ідеться про щонайменше 6-7 місяців - мінімальний термін, який треба свідомо оцінювати, заявив у коментарі журналістам міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН.
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"Кілька сотень людей ми маємо навчити для перших пташок в українському небі. Об'єктивно, без завищених очікувань, я думаю, що 6-7 місяців - це мінімальних термін, який треба свідомо оцінювати, але якщо він буде трішки більшим - не розчаровуватися", - зауважив Резніков.
З його слів, українські пілоти продемонстрували свою спроможність бути готовими через 6 місяців. "А от техніки та інженери - ми поки що не знаємо. Дуже складні системи обслуговування, ремонту. Тому побачимо", - вказав міністр.
"Але я вірю в одне: наші люди настільки талановиті, що "Петріоти" вони замість 10 місяців подолали за 10 тижнів, артилерію 155 мм замість трьох місяців - за три тижні. Тому я переконаний, що українські F-16 будуть в українському небі звільняти тимчасово окуповані території", - наголосив голова Міноборони.
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