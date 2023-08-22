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Резников о F-16 для Украины: 6-7 месяцев - это минимальный срок, который нужно сознательно оценивать

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Для появления первых истребителей F-16 в украинском небе нужно обучить несколько сотен человек - не только пилотов, поэтому речь идет о минимум 6-7 месяцах - минимальный срок, который надо сознательно оценивать, заявил в комментарии журналистам министр обороны Украины Алексей Резников, пишет УНН.

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"Несколько сотен человек мы должны обучить для первых птичек в украинском небе. Объективно, без завышенных ожиданий, я думаю, что 6-7 месяцев - это минимальных срок, который надо сознательно оценивать, но если он будет немного больше - не разочаровываться", - отметил Резников.

По его словам, украинские пилоты продемонстрировали свою способность быть готовыми через 6 месяцев. "А вот техники и инженеры - мы пока не знаем. Очень сложные системы обслуживания, ремонта. Поэтому увидим", - указал министр.

"Но я верю в одно: наши люди настолько талантливы, что "Петриоты" они вместо 10 месяцев преодолели за 10 недель, артиллерию 155 мм вместо трех месяцев - за три недели. Поэтому я убежден, что украинские F-16 будут в украинском небе освобождать временно оккупированные территории", - подчеркнул глава Минобороны.

Напомним

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, для каких задач нужны самолеты F-16.

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