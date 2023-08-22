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Ігнат про F-16: можуть змінити все – будуть бити ворога і на землі, і у морі

Ігнат про F-16: можуть змінити все – будуть бити ворога і на землі, і у морі

Київ • УНН

 • 540314 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів для яких задач потрібні літаки F-16, повідомляє УНН.

Цитата

“Будуть бити ворога і на землі, і на морі. F-16 — це та зброя зможе змінити геть усе. Якщо ми сьогодні бачимо величезну авіаційну активність на моніторах наших радарів, і це не дозволяє нашим наземним військам ефективно проводити наступальні дії і визволяти наші території, а вони (ворог — ред.) користуються підтримкою власного ППО — а російське ППО доволі таке потужне, і користуються підтримкою авіації, а це і гелікоптери, і винищувачі, і бомбардувальники, і штурмовики — треба небо від них очистити. Очистити можуть F-16. З тим спектром озброєння, який у них є, це їм під силу”, — пояснив Ігнат.

Водночас він наголосив, що окрім літаків потрібне ще бойове спорядження до них.

“Так, літаки — це круто, але треба ще щоб партнери постачали усе те, що у нього під крилами, тобто оте корисне навантаження, яке може, доволі швидко, відправити на дно і російські кораблі, і російські склади, командні пункти і літальні апарати різних типів. Ми очікуємо, що нам дадуть F-16 в гарних модифікаціях, які зможуть забезпечити цей результат”, — додав речник.

Ігнат наголосив, що загалом наразі слід робити ставку на високоточну зброю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україні потрібно близько 130 винищувачів F-16 — Ігнат

Доповнення

Данія підтвердила, що разом із Нідерландами передадуть Україні літаки.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв про позитивне розв’язання питання постачання винищувачів F-16. Після тренування українських пілотів та інженерів, за словами глави держави, Україні передадуть 42 літаки.

Своєю чергою, Данія передасть Україні 19 легких багатоцільових винищувачів четвертого покоління F-16. Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що перші винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні ближче до нового року. Їх буде близько шести.

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