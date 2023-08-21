Україні потрібно близько 130 винищувачів F-16 - Ігнат

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“У візії Повітряних сил, яка передбачала переозброєння наших повітряних сил, говорилося про 128 таких винищувачів, плюс-мінус, яких було б достатньо, щоб замінити старий парк техніки й бути розосередженими по всій території держави. Це приблизно 4 авіаційні бригади”, - сказав Ігнат.

Він зазначив, що якщо Україні передадуть 42 винищувачі F-16, то це буде приблизно 2-3 ескадрильї, які змінить повністю хід бойових дій.

“Щодо багатоцільових винищувачів, така кількість, яку я назвав було прописано у візії. До цієї цифри ми й опираємося. Зрозуміло, що війна та бойові дії можуть вносити корективи, тому, дійсно понад 100 літаків таки потрібно, щоб розосередити їх на різних аеродромах і щоб вони реагували на різні виклики”, - розповів Ігнат.

Доповнення

Данія підтвердила, що разом із Нідерландами передадуть Україні літаки F16.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв про позитивне розв'язання питання постачання винищувачів F-16 Україні. Після тренування українських пілотів та інженерів, за словами глави держави, Україні передадуть 42 літаки.

Своєю чергою, Данія передасть Україні 19 легких багатоцільових винищувачів четвертого покоління F-16. Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що перші винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні ближче до нового року. Їх буде близько шести.