Перші літаки F-16 від Данії будуть в Україні ближче до Нового року - премʼєр
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що перші винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні ближче до Нового року. Їх буде близько шести. Про це вона повідомила під час спільного брифінгу з Президентом Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
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"Більше 70 людей з України зараз тут де тренуються та готуються до навчання…Ми зараз продовжуємо процес скринінгу, навчання також невдовзі розпочнеться, тож сподіваюсь, що ближче до Нового року перша група літаків залишать землю Данії і попрямують до України. Близько 6 з них", - розповіла Фредеріксен.
Також вона висловила сподівання, що наступного року ще 8 літаків попрямують з Данії до України, а ще за рік ще 5.
Доповнення
Данія передасть Україні 19 легких багатоцільових винищувачів четвертого покоління F-16.