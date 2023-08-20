Перші літаки F-16 від Данії будуть в Україні ближче до Нового року - премʼєр

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"Більше 70 людей з України зараз тут де тренуються та готуються до навчання…Ми зараз продовжуємо процес скринінгу, навчання також невдовзі розпочнеться, тож сподіваюсь, що ближче до Нового року перша група літаків залишать землю Данії і попрямують до України. Близько 6 з них", - розповіла Фредеріксен.

Також вона висловила сподівання, що наступного року ще 8 літаків попрямують з Данії до України, а ще за рік ще 5.

Доповнення

Данія передасть Україні 19 легких багатоцільових винищувачів четвертого покоління F-16.