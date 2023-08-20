Данія передасть 19 винищувачів F-16 Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Данія передасть Україні 19 легких багатоцільових винищувачів четвертого покоління F-16. Про це повідомила премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час спільного брифінгу з Президентом Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
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«Ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 F-16 Україні», - сказала Фредеріксен.
Доповнення
Данія підтвердила, що разом із Нідерландами передадуть Україні літаки F16.
Україна отримає від партнерів 42 винищувачі F-16 на першому етапі після тренування українських пілотів та інженерів.