Данія передасть 19 винищувачів F-16 Україні

Цитата

«Ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 F-16 Україні», - сказала Фредеріксен.

Доповнення

Данія підтвердила, що разом із Нідерландами передадуть Україні літаки F16.

Україна отримає від партнерів 42 винищувачі F-16 на першому етапі після тренування українських пілотів та інженерів.