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Данія підтвердила, що передасть разом з Нідерландами Україні F16

Данія підтвердила, що передасть разом з Нідерландами Україні F16

Київ • УНН

 • 1332990 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Данія підтвердила, що разом із Нідерландами передадуть Україні літаки F16. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони Данії.

Цитата

«Данія та Нідерланди передадуть Україні літаки F16. Винищувачі давно затребувані Україною і повинні, зокрема, сприяти тому, щоб Україна могла захистити свій повітряний простір від незаконної агресії росії», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Данія працюватиме, щоб інші країни приєдналися до коаліції та зробили свій внесок в українську боротьбу за свободу.

«Я пишаюся тим, що Данія разом із Нідерландами пожертвує винищувачі F16 для боротьби України за свободу проти росії та її безглуздої агресії. Данія підтримує Україну непохитно, і з пожертвуванням літаків F16 Данія тепер лідирує", - сказав міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен.

Доповнення

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати Україні винищувачі F-16, коли будуть виконані умови для такої передачі.

Україна отримає від партнерів 42 винищувачі F-16 на першому етапі після тренування українських пілотів та інженерів.

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