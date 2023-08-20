Дания подтвердила, что передаст вместе с Нидерландами Украине F16
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Дания подтвердила, что вместе с Нидерландами передадут Украине самолеты F16. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Министерство обороны Дании.
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«Дания и Нидерланды передадут Украине самолеты F16. Истребители давно востребованы Украиной и должны, в частности, способствовать тому, чтобы Украина могла защитить свое воздушное пространство от незаконной агрессии россии», - говорится в сообщении.
Сообщается, что Дания будет работать, чтобы другие страны присоединились к коалиции и внесли свой вклад в украинскую борьбу за свободу.
«Я горжусь тем, что Дания вместе с Нидерландами пожертвует истребители F16 для борьбы Украины за свободу против россии и ее бессмысленной агрессии. Дания поддерживает Украину непоколебимо, и с пожертвованием самолетов F16 Дания теперь лидирует", - сказал министр обороны Якоб Эллеманн-Енсен.
Дополнение
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды и Дания обязуются передать Украине истребители F-16, когда будут выполнены условия для такой передачи.
Украина получит от партнеров 42 истребителя F-16 на первом этапе после тренировки украинских пилотов и инженеров.