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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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Дания передаст 19 истребителей F-16 Украине

Дания передаст 19 истребителей F-16 Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Дания передаст Украине 19 легких многоцелевых истребителей четвертого поколения F-16. Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время совместного брифинга с Президентом Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы сегодня объявляем, что предоставим 19 F-16 Украине», - сказала Фредериксен.

Дополнение

Дания подтвердила, что вместе с Нидерландами передадут Украине самолеты F16.

Украина получит от партнеров 42 истребителя F-16 на первом этапе после тренировки украинских пилотов и инженеров.

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