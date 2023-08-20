Дания передаст 19 истребителей F-16 Украине

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«Мы сегодня объявляем, что предоставим 19 F-16 Украине», - сказала Фредериксен.

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Дания подтвердила, что вместе с Нидерландами передадут Украине самолеты F16.

Украина получит от партнеров 42 истребителя F-16 на первом этапе после тренировки украинских пилотов и инженеров.