Дания передаст 19 истребителей F-16 Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Дания передаст Украине 19 легких многоцелевых истребителей четвертого поколения F-16. Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время совместного брифинга с Президентом Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
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«Мы сегодня объявляем, что предоставим 19 F-16 Украине», - сказала Фредериксен.
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Дания подтвердила, что вместе с Нидерландами передадут Украине самолеты F16.
Украина получит от партнеров 42 истребителя F-16 на первом этапе после тренировки украинских пилотов и инженеров.