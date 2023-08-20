Первые самолеты F-16 от Дании будут в Украине ближе к Новому году - премьер

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"Более 70 человек из Украины сейчас здесь где тренируются и готовятся к обучению…Мы сейчас продолжаем процесс скрининга, обучение также вскоре начнется, поэтому надеюсь, что ближе к Новому году первая группа самолетов покинут землю Дании и направятся в Украину. Около 6 из них", - рассказала Фредериксен.

Также она выразила надежду, что в следующем году еще 8 самолетов направятся из Дании в Украину, а еще через год еще 5.

Дополнение

Дания передаст Украине 19 легких многоцелевых истребителей четвертого поколения F-16.