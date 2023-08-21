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Украине нужно около 130 истребителей F-16 - Игнат

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Украине нужно 128 истребителей F-16 для того, чтобы заменить старый парк техники и быть рассредоточенными по всей территории государства. Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире Радио Свобода, передает корреспондент УНН.

Цитата

“В видении Воздушных сил, которое предусматривало перевооружение наших воздушных сил, говорилось о 128 таких истребителей, плюс-минус, которых было бы достаточно, чтобы заменить старый парк техники и быть рассредоточенными по всей территории государства. Это примерно 4 авиационные бригады”, - сказал Игнат.

Он отметил, что если Украине передадут 42 истребителя F-16, то это будет примерно 2-3 эскадрильи, которые изменит полностью ход боевых действий.

“Что касается многоцелевых истребителей, такое количество, которое я назвал, было прописано в видении. К этой цифре мы и опираемся. Понятно, что война и боевые действия могут вносить коррективы, поэтому, действительно более 100 самолетов таки нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах и чтобы они реагировали на различные вызовы”, - рассказал Игнат.

Дополнение

Дания подтвердила, что вместе с Нидерландами передадут Украине самолеты F16.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о положительном решении вопроса поставки истребителей F-16 Украине. После тренировки украинских пилотов и инженеров, по словам главы государства, Украине передадут 42 самолета.

В свою очередь, Дания передаст Украине 19 легких многоцелевых истребителей четвертого поколения F-16. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что первые истребители F-16 от Дании будут в Украине ближе к новому году. Их будет около шести.

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