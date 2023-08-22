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Игнат о F-16: могут изменить все - будут бить врага и на земле, и в море

Киев • УНН

 • 540312 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона рассказал для каких задач нужны самолеты F-16, сообщает УНН.

Цитата

“Будут бить врага и на земле, и на море. F-16 — это и оружие сможет изменить абсолютно все. Если мы сегодня видим огромную авиационную активность на мониторах наших радаров, и это не позволяет нашим наземным войскам эффективно проводить наступательные действия и освобождать наши территории, а они (враг — ред. ) пользуются поддержкой собственного ПВО — а российское ПВО довольно такое мощное, и пользуются поддержкой авиации, а это и вертолеты, и истребители, и бомбардировщики, и штурмовики — надо небо от них очистить. Очистить могут F-16. С тем спектром вооружения, который у них есть, это им под силу”, — объяснил Игнат.

В то же время он подчеркнул, что кроме самолетов нужно еще боевое снаряжение к ним.

“Да, самолеты — это круто, но надо еще чтобы партнеры поставляли все то, что у него под крыльями, то есть ту полезную нагрузку, которая может, довольно быстро, отправить на дно и российские корабли, и российские склады, командные пункты и летательные аппараты различных типов. Мы ожидаем, что нам дадут F-16 в хороших модификациях, которые смогут обеспечить этот результат”, — добавил спикер.

Игнат отметил, что в целом сейчас следует делать ставку на высокоточное оружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украине нужно около 130 истребителей F-16 — Игнат

Дополнение

Дания подтвердила, что вместе с Нидерландами передадут Украине самолеты.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о положительном решении вопроса поставки истребителей F-16. После тренировки украинских пилотов и инженеров, по словам главы государства, Украине передадут 42 самолета.

В свою очередь, Дания передаст Украине 19 легких многоцелевых истребителей четвертого поколения F-16. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что первые истребители F-16 от Дании будут в Украине ближе к новому году. Их будет около шести.

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