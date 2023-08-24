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В Пентагоне подтвердили готовность начать обучение украинских пилотов на F-16

Киев • УНН

 • 498944 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Соединенные Штаты готовы присоединиться к программе обучения украинских летчиков на истребителях F-16, если Европа исчерпает свой потенциал. Об этом заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга 24 августа, передает УНН.

Цитата

«Что касается обучения украинских пилотов F-16 в США, мы готовы поддержать обучение здесь, в континентальной части Соединенных Штатов, если в Европе будет достигнут потенциал. Сейчас я не могу предоставить никакой конкретной информации относительно того, на каких базах может проходить обучение, но, безусловно, если будет принято такое решение и мы будем двигаться вперед, мы обязательно предоставим вам обновленную информацию об этом», — сказал Райден.

Напомним

На этой неделе Министерство обороны США заявило о готовности провести обучение украинских военных на истребителях F-16, если это будет необходимо. 

Добавим, что из 70 человек, которые будут проходить обучение на истребителях F-16 в Дании, не все пилоты. Среди них будут также люди, которые будут учиться обеспечивать полеты и обслуживать технику.

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