В Пентагоне подтвердили готовность начать обучение украинских пилотов на F-16

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«Что касается обучения украинских пилотов F-16 в США, мы готовы поддержать обучение здесь, в континентальной части Соединенных Штатов, если в Европе будет достигнут потенциал. Сейчас я не могу предоставить никакой конкретной информации относительно того, на каких базах может проходить обучение, но, безусловно, если будет принято такое решение и мы будем двигаться вперед, мы обязательно предоставим вам обновленную информацию об этом», — сказал Райден.

Напомним

На этой неделе Министерство обороны США заявило о готовности провести обучение украинских военных на истребителях F-16, если это будет необходимо.

Добавим, что из 70 человек, которые будут проходить обучение на истребителях F-16 в Дании, не все пилоты. Среди них будут также люди, которые будут учиться обеспечивать полеты и обслуживать технику.