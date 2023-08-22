Пентагон готовий провести навчання українських військових на F-16, якщо це буде необхідно

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«[Ми] відкриті для навчання пілотів, якщо в Європі буде вичерпано цей потенціал», — сказала заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх. «Це умова. Отже, якщо Данія та Нідерланди візьмуть на себе лідируючу роль у підготовці кадрів, якщо вони просто не матимуть можливостей... підготувати стільки пілотів, скільки Україна хоче надіслати або планує надіслати, тоді ми допоможемо тренуватися в США».

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Українським пілотам потрібно володіти англійською мовою, щоб бути готовими до польоту на F-16. Крім того, загальну кількість пілотів, які потребуватимуть навчання, визначатимуть українці.

"Україна буде єдиною, і я думаю, що вона ще підраховує, скільки у них пілотів, яких можна буде навчити", - сказала заступниця речника.

Нагадаємо

З 70 людей, які проходитимуть навчання на винищувачах F-16 у Данії, не всі пілоти. Серед них будуть також люди, які будуть навчатися забезпечувати польоти та обслуговувати техніку.









