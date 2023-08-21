"Не тільки пілоти" - Ігнат пояснив, хто буде навчатись на F-16

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В ефірі телемарафону ведуча нагадала, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен сказала, що наразі 70 пілотів перебувають у Данії проходять навчання, на це речник відпоїв наступне:

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"Серед тих 70 не всі пілоти, бо авіація – це величезний колектив. Є ті, що виконують польоти, а є й ті, що забезпечують їх. Це дуже велика армія людей. І зрозуміло, що їм теж потрібно навчатися обслуговувати цю техніку та забезпечувати польоти", - сказав Ігнат.

Також речник сказав, що у Данії перша хвиля пілотів одразу буде перенавчатися на F-16. Потім буде така ж друга і можливо третя хвиля.

“Інша група пілотів - це молоді льотчики, фактично вчорашні випускники, які поїдуть у Велику Британію, де будуть опановувати дещо за довшою програмою. Але вони проходитимуть базову підготовку - англійську мову, легкомоторну техніку західну з пересадкою потім на винищувачі. Ця програма триватиме довше, можливо до 2 років, але це та перспектива, яка на нас чекає, - ми переозброюємо наші Повітряні сили на нові типи техніки. І тому навчання льотчиків сьогодні в Харківському університеті Повітряних сил також буде вже на це орієнтовано", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо

Як 20 серпня повідомляв УНН, за словами премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен, наразі в країні тренується та готується до навчання понад 70 українців. Вона також висловила сподівання, що ближче до Нового року перша група літаків залишать землю Данії і попрямує до України.