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"Не только пилоты" - Игнат объяснил, кто будет учиться на F-16

"Не только пилоты" - Игнат объяснил, кто будет учиться на F-16

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Из 70 человек, которые будут проходить обучение на истребителях F-16 в Дании, не все пилоты. Среди них будут также люди, которые будут учиться обеспечивать полеты и обслуживать технику. Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.

Детали

В эфире телемарафона ведущая напомнила, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что сейчас 70 пилотов находятся в Дании проходят обучение, на это представитель ответил следующее:

Цитата

"Среди тех 70 не все пилоты, потому что авиация – это огромный коллектив. Есть те, которые выполняют полеты, а есть и те, которые обеспечивают их. Это очень большая армия людей. И понятно, что им тоже нужно учиться обслуживать эту технику и обеспечивать полеты", - сказал Игнат.

Также спикер сказал, что в Дании первая волна пилотов сразу будет переучиваться на F-16. Затем будет такая же вторая и возможно третья волна.

“Другая группа пилотов - это молодые летчики, фактически вчерашние выпускники, которые поедут в Великобританию, где будут осваивать несколько по более длинной программе. Но они будут проходить базовую подготовку - английский язык, легкомоторную технику западную с пересадкой потом на истребители. Эта программа продлится дольше, возможно до 2 лет, но это та перспектива, которая нас ждет, - мы перевооружаем наши Воздушные силы на новые типы техники. И поэтому обучение летчиков сегодня в Харьковском университете Воздушных сил также будет уже на это ориентировано", - подытожил Игнат.

Напомним

Как 20 августа сообщал УНН, по словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, сейчас в стране тренируется и готовится к обучению более 70 украинцев. Она также выразила надежду, что ближе к Новому году первая группа самолетов покинет землю Дании и направится в Украину.

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