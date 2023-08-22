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Пентагон готов провести обучение украинских военных на F-16, если это будет необходимо

Киев • УНН

 • 800221 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Министерство обороны США заявило о готовности провести обучение украинский военных на истребителях F-16, если это будет необходимо. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление оборонного ведомства.

Цитата 

«[Мы] открыты для обучения пилотов, если в Европе будет исчерпан этот потенциал», — сказала заместитель спикера  Пентагона Сабрина Сингх. «Это условие. Итак, если Дания и Нидерланды возьмут на себя лидирующую роль в подготовке кадров, если они просто не будут иметь возможностей... подготовить столько пилотов, сколько Украина хочет прислать или планирует прислать, тогда мы поможем тренироваться в США».

Детали

Украинские пилоты должны владеть английским языком, чтобы быть готовыми к полету на F-16. Кроме того, общее количество пилотов, которые будут нуждаться в обучении, будут определять украинцы.

"Украина будет единственной, и я думаю, что она еще подсчитывает, сколько у них пилотов, которых можно будет обучить", - сказала заместитель спикера.

Напомним

Из 70 человек, которые будут проходить обучение на истребителях F-16 в Дании, не все пилоты. Среди них будут также люди, которые будут учиться обеспечивать полеты и обслуживать технику.

Украинские Национальные Новости

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