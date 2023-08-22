Пентагон готов провести обучение украинских военных на F-16, если это будет необходимо

Цитата

«[Мы] открыты для обучения пилотов, если в Европе будет исчерпан этот потенциал», — сказала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх. «Это условие. Итак, если Дания и Нидерланды возьмут на себя лидирующую роль в подготовке кадров, если они просто не будут иметь возможностей... подготовить столько пилотов, сколько Украина хочет прислать или планирует прислать, тогда мы поможем тренироваться в США».

Детали

Украинские пилоты должны владеть английским языком, чтобы быть готовыми к полету на F-16. Кроме того, общее количество пилотов, которые будут нуждаться в обучении, будут определять украинцы.

"Украина будет единственной, и я думаю, что она еще подсчитывает, сколько у них пилотов, которых можно будет обучить", - сказала заместитель спикера.

Напомним

Из 70 человек, которые будут проходить обучение на истребителях F-16 в Дании, не все пилоты. Среди них будут также люди, которые будут учиться обеспечивать полеты и обслуживать технику.