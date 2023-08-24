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У Пентагоні підтвердили готовність розпочати навчання українських пілотів на F-16

У Пентагоні підтвердили готовність розпочати навчання українських пілотів на F-16

Київ • УНН

 • 498944 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сполучені Штати готові долучитися до програми навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, якщо Європа вичерпає свій потенціал. Про це заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер під час брифінгу 24 серпня, передає УНН.

Цитата

«Що стосується навчання українських пілотів F-16 у США, ми готові підтримати навчання тут, у континентальній частині Сполучених Штатів, якщо в Європі буде досягнуто потенціалу. Наразі я не можу надати жодної конкретної інформації щодо того, на яких базах може проходити навчання, але, безумовно, якщо буде прийнято таке рішення і ми будемо рухатися вперед, ми обов’язково надамо вам оновлену інформацію про це», — сказав Райден.

Нагадаємо

На цьому тижні Міністерство оборони США заявило про готовність провести навчання українських військових на винищувачах F-16, якщо це буде необхідно. 

Додамо, що із 70 людей, які проходитимуть навчання на винищувачах F-16 у Данії, не всі пілоти. Серед них будуть також люди, які будуть навчатися забезпечувати польоти та обслуговувати техніку.

Українські Національні Новини

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