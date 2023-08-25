Широкий спектр фахівців, що навчатимуться на F-16, мають якомога швидше опанувати техніку - речник Повітряних сил ЗСУ

Цитата

"Авіація не пробачає будь-яких помилок - чи це наземний фахівець, який обслуговує, чи це той, хто керує польотами, чи це інша спеціальність. Тут головних пунктів немає, усе має працювати як чіткий, злагоджений механізм усього військового колективу... І тому, широкий спектр фахівців, які будуть навчатися, повинні якомога швидше опановувати цю техніку", - зазначив речник.

Деталі

За його словами, фахівці повинні "максимально включатися" у процес навчань, щоб "якомога більше" людей пройшли їх "у максимально стислі терміни". Крім цього речник зауважив, що не менш важливо мати тренажерну базу для навчання пілотів, інженерів та інших спеціалістів.

"Потрібно не лише мати військовий аеродром, тобто майданчик, а і тренажерну базу, військових інструкторів. Це все дуже важливо. І тому кожна країна може набирати якусь там певну групу пілотів, щоб максимально ефективно їх навчати, й інших фахівців теж".

Він також відзначив, що Сполучені Штати "мають гарну базу" для навчання українських фахівців.

"Якби Сполучені Штати теж долучилися, це було б дуже чудовою інформацією для нас. Нам дуже потрібен цей літак і озброєння, яке до нього йде. Цей літак теж має бути в певній модифікації, щоб не поступатися нашому головному супернику в повітрі - Су-35. Тому, ми мусимо робити все для того, щоб ця техніка якомога швидше опинилася в нашому арсеналі", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден і Президент Володимир Зеленський 25 серпня обговорили забезпечення прискореного дозволу іншим країнам на передачу своїх винищувачів F-16 Україні після завершення навчання.