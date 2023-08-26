Нерешительная поддержка Запада в войне против России одна из причин сложного контрнаступления - посол

Детали

Издание отмечает, что Макеев называет нерешительную военную поддержку западных партнеров одной из причин ныне сложного украинского контрнаступления.

Украина не имеет воздушного суверенитета над своей территорией, заявил Макеев. Вот почему поставка истребителей F-16 так важна – Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали F-16. Относительно немецких крылатых ракет Taurus Макеев сказал, что они ведут «очень прагматичные и содержательные переговоры» с федеральным правительством.

Дополнение

На вопрос о возможных мирных переговорах с россией, Макеев сказал: «Это об уничтожении, а россия и, к сожалению, русский народ не хотят Украины вообще, и в этом контексте не вступают в разговор с готовностью к компромиссу».

Это жизненно важно для выживания Украины. «Многие партнеры теперь это поняли, и на нас нет никакого давления, чтобы мы начали говорить с россией сейчас», — отмечает посол.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что наступит момент, когда Германия примет решение о передаче Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.