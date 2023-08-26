Резніков впевнений, що Німеччина передасть Україні крилаті ракети Taurus
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков впевнений, що настане момент, коли Німеччина ухвалить рішення про передачу Україні крилатих ракет великої дальності Taurus. Таку думку він озвучив в інтерв’ю виданням Bild, Die Welt, Politico, пише УНН.
Конкретних строків Резніков не назвав, але висловив сподівання, що цей процес не займе більше року.
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“Я думаю, що це не займе цілий рік. Я дуже оптимістичний і бачу, що у майбутньому ми також отримаємо Taurus із Німеччини. Тому що Німеччина справді серйозний партнер України у цій війні. І ми вже отримали з Німеччини багато сучасних речей”, — сказав Резніков.
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Остаточне рішення про передачу Україні крилатих ракет Taurus залежить від канцлера Німеччини Олафа Шольца, але він поки що вагається його прийняти.
За це невизначеність Шольца критикують в оборонному комітету Бундестагу.