Резніков впевнений, що Німеччина передасть Україні крилаті ракети Taurus

Конкретних строків Резніков не назвав, але висловив сподівання, що цей процес не займе більше року.

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“Я думаю, що це не займе цілий рік. Я дуже оптимістичний і бачу, що у майбутньому ми також отримаємо Taurus із Німеччини. Тому що Німеччина справді серйозний партнер України у цій війні. І ми вже отримали з Німеччини багато сучасних речей”, — сказав Резніков.

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Остаточне рішення про передачу Україні крилатих ракет Taurus залежить від канцлера Німеччини Олафа Шольца, але він поки що вагається його прийняти.

За це невизначеність Шольца критикують в оборонному комітету Бундестагу.