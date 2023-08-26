Резников уверен, что Германия передаст Украине крылатые ракеты Taurus

Конкретных сроков Резников не назвал, но выразил надежду, что этот процесс не займет больше года.

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“Я думаю, что это не займет целый год. Я очень оптимистичен и вижу, что в будущем мы также получим Taurus из Германии. Потому что Германия действительно серьезный партнер Украины в этой войне. И мы уже получили из Германии много современных вещей”, — сказал Резников.

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Окончательное решение о передаче Украине крылатых ракет Taurus зависит от канцлера Германии Олафа Шольца, но он пока колеблется его принять.

За эту неопределенность Шольца критикуют в оборонном комитете Бундестага.