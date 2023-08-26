Нерішуча підтримка Заходу у війні проти росії одна з причин складного контрнаступу - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв зазначив, що однією з причин складного контрнаступу є нерішуча підтримка Заходу, пише Merkur, передає УНН.
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Видання зазначає, що Макеєв називає нерішучу військову підтримку західних партнерів однією з причин нині складного українського контрнаступу.
Україна не має повітряного суверенітету над своєю територією, заявив Макеєв. Ось чому постачання винищувачів F-16 є такою важливою – Данія, Нідерланди та Норвегія пообіцяли F-16. Щодо німецьких крилатих ракет Taurus Макеєв сказав, що вони ведуть «дуже прагматичні та змістовні переговори» з федеральним урядом.
Доповнення
На запитання про можливі мирні переговори з росією, Макеєв сказав: «Це про знищення, а росія і, на жаль, російський народ не хочуть України взагалі, і в цьому контексті не вступають у розмову з готовністю до компромісу».
Це життєво важливо для виживання України. «Багато партнерів тепер це зрозуміли, і на нас немає жодного тиску, щоб ми почали говорити з росією зараз», — зазначає посол.
Нагадаємо
Міністр оборони України Олексій Резніков впевнений, що настане момент, коли Німеччина ухвалить рішення про передачу Україні крилатих ракет великої дальності Taurus.