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Нерішуча підтримка Заходу у війні проти росії одна з причин складного контрнаступу - посол

Нерішуча підтримка Заходу у війні проти росії одна з причин складного контрнаступу - посол

Київ • УНН

 • 1695551 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв зазначив, що однією з причин складного контрнаступу є нерішуча підтримка Заходу, пише Merkur, передає УНН.

Деталі

Видання зазначає, що Макеєв називає нерішучу військову підтримку західних партнерів однією з причин нині складного українського контрнаступу.

Україна не має повітряного суверенітету над своєю територією, заявив Макеєв. Ось чому постачання винищувачів F-16 є такою важливою – Данія, Нідерланди та Норвегія пообіцяли F-16. Щодо німецьких крилатих ракет Taurus Макеєв сказав, що вони ведуть «дуже прагматичні та змістовні переговори» з федеральним урядом.

Доповнення

На запитання про можливі мирні переговори з росією, Макеєв сказав: «Це про знищення, а росія і, на жаль, російський народ не хочуть України взагалі, і в цьому контексті не вступають у розмову з готовністю до компромісу».

Це життєво важливо для виживання України. «Багато партнерів тепер це зрозуміли, і на нас немає жодного тиску, щоб ми почали говорити з росією зараз», — зазначає посол. 

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков впевнений, що настане момент, коли Німеччина ухвалить рішення про передачу Україні крилатих ракет великої дальності Taurus.

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