Захід повинен дати рф гарантії безпеки і не приймати Україну до НАТО – представник Орбана

Представник Орбана вважає, що необхідно провести мирні переговори за активної участі США.

“Західний світ, який підтримує Україну, має дати гарантії безпеки Росії, але точно не членство в НАТО українцям”, — вважає Гуйяш.

При цьому, Гуйяш вважає, що рф не зуміла досягти в Україні серйозних результатів.

“Також ясно, що Росія не становить загрози для Центральної Європи, оскільки за останні півтора роки росіяни не досягли швидких і рішучих результатів”.

Водночас він впевнений, що Україна не зможе повернути тимчасово окуповані території. А в Україні треба розмістити миротворців.

Нагадаємо

Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини заявив, що Захід має укласти угоду із російським диктатором путіним щодо безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членство в НАТО. В МЗС України йому відповіли, що Україна “не торгує своїм суверенітетом”.