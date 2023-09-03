Захід повинен дати рф гарантії безпеки і не приймати Україну до НАТО – представник Орбана
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Країни Заходу повинні надати росії гарантії безпеки, і відмовити Україні у вступі до Північно-Атлантичного Альянсу. По це під час зустрічі зі студентами заявив керівник офісу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергей Гуйяш, якого цитує Magyar Nemzet, пише УНН.
Представник Орбана вважає, що необхідно провести мирні переговори за активної участі США.
“Західний світ, який підтримує Україну, має дати гарантії безпеки Росії, але точно не членство в НАТО українцям”, — вважає Гуйяш.
При цьому, Гуйяш вважає, що рф не зуміла досягти в Україні серйозних результатів.
“Також ясно, що Росія не становить загрози для Центральної Європи, оскільки за останні півтора роки росіяни не досягли швидких і рішучих результатів”.
Водночас він впевнений, що Україна не зможе повернути тимчасово окуповані території. А в Україні треба розмістити миротворців.
Нагадаємо
Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини заявив, що Захід має укласти угоду із російським диктатором путіним щодо безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членство в НАТО. В МЗС України йому відповіли, що Україна “не торгує своїм суверенітетом”.