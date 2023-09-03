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Запад должен дать рф гарантии безопасности и не принимать Украину в НАТО - представитель Орбана

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Страны Запада должны предоставить России гарантии безопасности, и отказать Украине во вступлении в Северо-Атлантический Альянс. Об этом во время встречи со студентами заявил руководитель офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш, которого цитирует Magyar Nemzet, пишет УНН.

Представитель Орбана считает, что необходимо провести мирные переговоры при активном участии США.

“Западный мир, который поддерживает Украину, должен дать гарантии безопасности России, но точно не членство в НАТО украинцам”, — считает Гуйяш.

При этом, Гуйяш считает, что рф не сумела достичь в Украине серьезных результатов.

“Также ясно, что Россия не представляет угрозы для Центральной Европы, поскольку за последние полтора года россияне не достигли быстрых и решительных результатов”.

В то же время он уверен, что Украина не сможет вернуть временно оккупированные территории. А в Украине надо разместить миротворцев.

Напомним

Недавно прем’премьер-министр Венгрии заявил, что Запад должен заключить соглашение с российским диктатором путиным по безопасности Украины, которое не должно включать ни возвращение Крыма, ни членство в НАТО. В МИД Украины ему ответили, что Украина “не торгует своим суверенитетом”.

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