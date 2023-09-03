Запад должен дать рф гарантии безопасности и не принимать Украину в НАТО - представитель Орбана

Представитель Орбана считает, что необходимо провести мирные переговоры при активном участии США.

“Западный мир, который поддерживает Украину, должен дать гарантии безопасности России, но точно не членство в НАТО украинцам”, — считает Гуйяш.

При этом, Гуйяш считает, что рф не сумела достичь в Украине серьезных результатов.

“Также ясно, что Россия не представляет угрозы для Центральной Европы, поскольку за последние полтора года россияне не достигли быстрых и решительных результатов”.

В то же время он уверен, что Украина не сможет вернуть временно оккупированные территории. А в Украине надо разместить миротворцев.

Напомним

Недавно прем’премьер-министр Венгрии заявил, что Запад должен заключить соглашение с российским диктатором путиным по безопасности Украины, которое не должно включать ни возвращение Крыма, ни членство в НАТО. В МИД Украины ему ответили, что Украина “не торгует своим суверенитетом”.