Україна не торгує своїм суверенітетом, й світ не буде: у МЗС відповіли Орбану

Цитата

“Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію росії. Навіть почали сумніватися в послідовній позиції угорського прем’єра. Ми не знаємо як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати”, — написав речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Він зазначив, що російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло.

Контекст

Прем‘єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Захід має укласти угоду із президентом рф щодо безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членство України в НАТО. Він також переконаний, що найкращим шансом для миру є припинення військової підтримки України.

Доповнення

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що російський диктатор володимир путін для нього не є воєнним злочинцем.

Орбан заявляв, що Україні треба домовлятись з росією до початку контрнаступу.