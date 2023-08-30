Україна не торгує своїм суверенітетом, й світ не буде: у МЗС відповіли Орбану
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Україна не торгує своїми територіями та своїм суверенітетом, й світ не буде торгувати. Так у МЗС відповіли на слова прем‘єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Захід має укласти угоду із російським диктатором путіним щодо безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членство в НАТО, передає УНН.
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“Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію росії. Навіть почали сумніватися в послідовній позиції угорського прем’єра. Ми не знаємо як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати”, — написав речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.
Він зазначив, що російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло.
Контекст
Прем‘єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Захід має укласти угоду із президентом рф щодо безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членство України в НАТО. Він також переконаний, що найкращим шансом для миру є припинення військової підтримки України.
Доповнення
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що російський диктатор володимир путін для нього не є воєнним злочинцем.
Орбан заявляв, що Україні треба домовлятись з росією до початку контрнаступу.