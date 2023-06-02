Орбан завив, що Україні треба домовлятись з росією до початку контрнаступу

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Віктор Орбан заявив, що українці готують контрнаступ, який "є справою українців", і сам він не хотів би "заробляти військові лаври".

"Ми повинні зробити все можливе, ще до початку контрнаступу, щоб переконати сторони в необхідності припинення вогню і мирних переговорів", - пояснив свою роль Орбан.

"Навіть у найкращому випадку неможливо досягти кращого результату на лінії фронту, на полі бою, ніж той результат, який міг би бути досягнутий з української точки зору шляхом переговорів до війни. А чогось можна було досягти шляхом переговорів до війни. Або якщо цього не можна було досягти краще, ніж війною, то що тоді була війна?" - сказав він.

Угорський прем'єр зазначив, що "переважна більшість в ЄС проти" його країни і "вчепилися нам у горло". Що він єдиний прем'єр-міністр, який "виступає за мир" і це йому важко.

"Поки він (Орбан) перебуває при владі, Угорщина не буде воювати з росією", - пише видання.

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В інфляції в Угорщині Орбан звинуватив Брюссель і війну. За його словами, інфляція не зростає і не падає сама по собі, але "за нею стоїть воля і сила. Це треба зламати". За словами прем'єра, Брюссель пропонує угорському уряду, щоб "ми зруйнували сім'ї і поставили пенсіонерів у неможливе становище". Усе це, за його словами, можна було б підсумувати словом "сувора економія", але він бореться проти цього вже тринадцять років і "якби не було війни, цей бюджет був би набагато щасливішим".

Орбан також розповів, що "молився важко і багато" за перемогу Ердогана. Яка стала для нього "величезним полегшенням".

"Було б трагедією, якби він не переміг", - сказав політик.

За його словами, яби він не переміг в Туреччині, перемогла б "людина Джорджа Сороса", і він відкрив би турецькі кордони для біженців.

"Нам була потрібна перемога Ердогана, як буханець хліба", - підсумував він.

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