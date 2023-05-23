Україна вже продемонструвала свої можливості, звільнюючи території: Столтенберг прокоментував заяву Орбана
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Українські захисники вже продемонстрували свої можливості на полі бою, звільнюючи свої території на півночі, сході та півдні країни, і вони мають "спроможність, волю і мужність", щоб перемогти у війні. Про це на брифінгу заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана, передає кореспондент УНН.
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"Україна вже продемонструвала свої можливості зі звільнення територій, спротиву росіянам, а також важливість підтримки, яку вони отримують від союзників НАТО... Я абсолютно впевнений, що Україна має спроможність, волю, сміливість, а союзники НАТО мають відданість, рішучість підтримати (Україну, - ред.), щоб вона могла звільнити території та гарантувати, що президент (росії володимир, - ред.) путін не виграє цю війну", - сказав Столтенберг, відповідаючи на запитання журналіста.
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Він зазначив, що країни-члени Альянсу продемонстрували готовність надавати підтримку Україні, яка "була справді вирішальною".
"Президент путін зробив кілька великих стратегічних помилок, коли вторгся в Україну. Частково тому, що він повністю недооцінив українців, їх хоробрість, їхню рішучість, їхню мужність. Але також він повністю недооцінює союзників і партнерів по НАТО, коли йдеться про наше бажання, нашу готовність надавати підтримку Україні", - сказав Генсек.
Він додав, що українцям "потрібно зробити більше", саме тому Альянс посилює допомогу. Зокрема, повідомив Столтенберг, протягом останніх місяців країни НАТО поставили важкі бойові танки, - німецькі Leopard, британські Challanger, американські Abrams. Він додав, що Сполучене Королівство "останніми тижнями" надало крилаті ракети великої дальності, "які вже впливають на поле бою", і кілька країн погодилися навчати українських пілотів на винищувачах.
Раніше
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок, 23 травня, заявив, що українцям на полі бою не перемогти.
У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи заяву Орбана, заявили, що на відміну від прихильників капітуляції перед ворогом без опору, українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації.