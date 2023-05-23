У МЗС відреагували на заяву Орбана, що українцям на полі бою не перемогти
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи заяву прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана про те, що українцям на полі бою не перемогти, заявили, що на відміну від прихильників капітуляції перед ворогом без опору, українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації. Про це ідеться у заяві речника МЗС України Олега Ніколенка, пише УНН.
Цитата
«Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи агресію росії проти України, заявив, що неважливо, хто до кого вторгнувся. Він переконаний, що Україна не зможе виграти війну. В Кремлі мають радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність росії за її агресію проти України», - написав Ніколенко.
Він нагадав, що ті ж самі європейські політики стверджували минулоріч, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години.
«Вони помилилися тоді, помиляються і зараз. На відміну від прихильників капітуляції перед ворогом без опору, українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації. Це є єдиним шляхом не лише для відновлення миру в Україні, але і ґарантування безпеки всієї Європи. Тому зараз критично важливо об’єднати зусилля задля того, аби Україна мала все необхідне для пришвидшення поразки Росії», - зазначив Ніколенко.
Доповнення
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українцям на полі бою не перемогти.