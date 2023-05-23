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Прем'єр Угорщини Орбан вважає, що українцям на полі бою не перемогти

Прем'єр Угорщини Орбан вважає, що українцям на полі бою не перемогти

Київ • УНН

 • 918612 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українцям на полі бою не перемогти. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє УНН.

Цитата

"Дивлячись на цифри, дивлячись на оточення, дивлячись на той факт, що НАТО не готове ввести війська, стає очевидним, що бідним українцям на полі бою не перемогти", - сказав Орбан.

На думку Орбана війну можна зупинити лише тоді, коли росія укладе угоду зі США.

Він додав, що сподівається, що Дональд Трамп виграє переобрання наступного року, і що, хоча він мав розбіжності з президентом Джо Байденом, для бізнесу було б недобре критикувати США.

Доповнення

Раніше Віктор Орбан називав Україну "фінансово неіснуючою". Також Орбан вважає, що Європа змушена фінансувати багато українських потреб.

У МЗС України, коментуючи заяву прем'єр-міністра Угорщини, в якій він назвав Україну "країною, яка не існує у фінансовому сенсі", закликали її бути вдячною за те, що українці ціною власних життів тримають мирне небо над Будапештом.

Українські Національні Новини

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