Прем'єр Угорщини Орбан вважає, що українцям на полі бою не перемогти
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українцям на полі бою не перемогти. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє УНН.
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"Дивлячись на цифри, дивлячись на оточення, дивлячись на той факт, що НАТО не готове ввести війська, стає очевидним, що бідним українцям на полі бою не перемогти", - сказав Орбан.
На думку Орбана війну можна зупинити лише тоді, коли росія укладе угоду зі США.
Він додав, що сподівається, що Дональд Трамп виграє переобрання наступного року, і що, хоча він мав розбіжності з президентом Джо Байденом, для бізнесу було б недобре критикувати США.
Доповнення
Раніше Віктор Орбан називав Україну "фінансово неіснуючою". Також Орбан вважає, що Європа змушена фінансувати багато українських потреб.
У МЗС України, коментуючи заяву прем'єр-міністра Угорщини, в якій він назвав Україну "країною, яка не існує у фінансовому сенсі", закликали її бути вдячною за те, що українці ціною власних життів тримають мирне небо над Будапештом.