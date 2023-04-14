В МИД ответили Орбану на очередное заявление: призвали быть благодарным украинцам за мирное небо над Будапештом

Николенко напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину «финансово несуществующей». Также Орбан считает, что Европа вынуждена финансировать многие украинские потребности.

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«Очередное антиукраинское заявление. Совсем не удивляемся, что оно получило мгновенную одобрительную реакцию в москве. Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, когда сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского Союза для поддержания своей экономической стабильности. Призываем Виктора Орбана взглянуть правде в глаза: поддержка Украины - не благотворительность», - написал Николенко.

Он отметил, что поддерживая Украину, Европа инвестирует, прежде всего, в свою собственную безопасность.

«В то же время венгерские власти должны быть благодарны за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы, ценой собственных жизней, держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами», - отметил Николенко.

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