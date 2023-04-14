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В МИД ответили Орбану на очередное заявление: призвали быть благодарным украинцам за мирное небо над Будапештом

В МИД ответили Орбану на очередное заявление: призвали быть благодарным украинцам за мирное небо над Будапештом

Киев • УНН

 • 799492 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В МИД Украины, комментируя заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он назвал Украину "не существующей в финансовом смысле страной", призвали его быть благодарным за то, что украинцы ценой собственных жизней держат мирное небо над Будапештом. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Facebook, передает УНН.

Николенко напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину «финансово несуществующей». Также Орбан считает, что Европа вынуждена финансировать многие украинские потребности.

Цитата

«Очередное антиукраинское заявление. Совсем не удивляемся, что оно получило мгновенную одобрительную реакцию в москве. Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, когда сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского Союза для поддержания своей экономической стабильности. Призываем Виктора Орбана взглянуть правде в глаза: поддержка Украины - не благотворительность», - написал Николенко.

Он отметил, что поддерживая Украину, Европа инвестирует, прежде всего, в свою собственную безопасность.

«В то же время венгерские власти должны быть благодарны за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы, ценой собственных жизней, держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами», - отметил Николенко.

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