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Орбан назвав Україну "не існуючою у фінансовому сенсі країною"

Орбан назвав Україну "не існуючою у фінансовому сенсі країною"

Київ • УНН

 • 1177395 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Популістський прем'єр-міністр Угорщини Віктор назвав Україну "не існуючою у фінансовому сенсі країною". Про це УНН повідомляє з посиланням на 24.hu.

Орбан, коментуючи різке підвищення цін в Угорщині та Європі, знову висловився про Україну. Він вважає, що від Брюсселя не очікується «прориву в наданні допомоги в стримуванні інфляції воєнного часу».

Цитата

«Україна - не існуюча у фінансовому сенсі країна. Вона не може фінансувати себе. Питання в тому, збережемо ми Україну чи ні. Як тільки ми скажемо ні, війна закінчиться», - сказав Орбан.

Він заявив, що Європа нібито оплачує пенсії, зарплати, освіту та охорону здоров'я в Україні, «якої немає в європейській економіці».

«Це не може тривати нескінченно», - додав він.

Доповнення

Парламент Угорщини за пропозицією партії влади «Фідес» ухвалив резолюцію, у якій критикує санкції ЄС проти росії та згадує угорську громаду на Закарпатті.

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