Орбан назвал Украину "не существующей в финансовом смысле страной"

Орбан, комментируя резкое повышение цен в Венгрии и Европе, снова высказался об Украине. Он считает, что от Брюсселя не ожидается «прорыва в оказании помощи в сдерживании инфляции военного времени».

Цитата

«Украина - не существующая в финансовом смысле страна. Она не может финансировать себя. Вопрос в том, сохраним мы Украину или нет. Как только мы скажем нет, война закончится», - сказал Орбан.

Он заявил, что Европа якобы оплачивает пенсии, зарплаты, образование и здравоохранение в Украине, «которой нет в европейской экономике».

«Это не может продолжаться бесконечно», - добавил он.

Дополнение

Парламент Венгрии по предложению партии власти «Фидес» принял резолюцию, в которой критикует санкции ЕС против россии и упоминает венгерскую общину на Закарпатье.