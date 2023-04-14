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У МЗС відповіли Орбану на чергову заяву: закликали бути вдячним українцям за мирне небо над Будапештом

У МЗС відповіли Орбану на чергову заяву: закликали бути вдячним українцям за мирне небо над Будапештом

Київ • УНН

 • 799494 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У МЗС України, коментуючи заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, у якій він назвав Україну "не існуючою у фінансовому сенсі країною", закликали його бути вдячним за те, що українці ціною власних життів тримають мирне небо над Будапештом. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook, передає УНН.

Ніколенко нагадав, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «фінансово неіснуючою». Також Орбан вважає, що Європа змушена фінансувати багато українських потреб.

Цитата

«Чергова антиукраїнська заява. Зовсім не дивуємося, що вона отримала миттєву схвальну реакцію в москві. Цинічно, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн в той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від Європейського Союзу для підтримки своєї економічної стабільності. Закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі: підтримка України - не благодійність», - написав Ніколенко.

Він зазначив, що підтримуючи Україну, Європа інвестує, насамперед, в свою власну безпеку.

«Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами», - зазначив Ніколенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС вирішив дати гроші Угорщині заради зняття вето з 18 млрд євро для України - Politico

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