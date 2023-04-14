У МЗС відповіли Орбану на чергову заяву: закликали бути вдячним українцям за мирне небо над Будапештом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У МЗС України, коментуючи заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, у якій він назвав Україну "не існуючою у фінансовому сенсі країною", закликали його бути вдячним за те, що українці ціною власних життів тримають мирне небо над Будапештом. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook, передає УНН.
Ніколенко нагадав, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «фінансово неіснуючою». Також Орбан вважає, що Європа змушена фінансувати багато українських потреб.
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«Чергова антиукраїнська заява. Зовсім не дивуємося, що вона отримала миттєву схвальну реакцію в москві. Цинічно, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн в той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від Європейського Союзу для підтримки своєї економічної стабільності. Закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі: підтримка України - не благодійність», - написав Ніколенко.
Він зазначив, що підтримуючи Україну, Європа інвестує, насамперед, в свою власну безпеку.
«Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами», - зазначив Ніколенко.
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