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ЄС вирішив дати гроші Угорщині заради зняття вето з 18 млрд євро для України - Politico

ЄС вирішив дати гроші Угорщині заради зняття вето з 18 млрд євро для України - Politico

Київ • УНН

 • 767454 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Угорщина в понеділок увечері добилася від країн ЄС зниження суми, яка потрапляє під заморожування фінансування Будапешта, в обмін на зняття вето з ключових питань, включаючи пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро, повідомляє Politico, пише УНН.

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Угорщина, як зазначає видання, була на порозі втрати 7,5 мільярда євро у вигляді виплат ЄС через побоювання, що гроші можуть сприяти корупції в країні. На знак протесту Будапешт заблокував як пакет допомоги ЄС для України у 18 мільярдів євро, і мінімальну глобальну ставку корпоративного податку.

"Але в понеділок країни ЄС погодилися знизити призупинення (фінансування – ред.) до 6,3 млрд євро", - зазначає видання.

Вони також, як повідомляється, схвалили план видатків Угорщини на її фонди відновлення після пандемії - 5,8 млрд євро у вигляді грантів, які аналогічно затримали на півтора року через побоювання відступу від демократії. Однак країни поставили умову такому схваленню, заявивши, що Будапешт має завершити 27 реформ щодо боротьби з корупцією та незалежності судової системи, перш ніж отримає свої гроші, пише видання.

"Результат рівнозначний перемозі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який провів місяці, граючи в азартні ігри, що він може використати право вето, щоб вибити з Брюсселя кошти ЄС. На його користь працювали два фактори: система ЄС, яка потребує одностайності за багатьма важливими рішеннями, і сильне бажання ЄС зберегти єдиний фасад ЄС, коли поблизу вирує війна", - йдеться у статті.

Проте, зазначає видання, це рішення, як і раніше, означає, що Угорщина може втратити мільярди очікуваних коштів у той час, коли її економіка нестабільна. І немає жодних гарантій, що вона зможе виконати свою обіцянку ухвалити 27 реформ у сфері верховенства закону, які необхідні для розблокування грошей на відновлення після пандемії та розморожування фінансування з регулярних фондів ЄС. Країна вже щосили намагалася задовольнити чиновників ЄС, які оцінюють її прогрес.

Для ЄС угода, зазначає видання, принесе деяке полегшення на українському фронті. Адже, за повідомленням, минули тижні з того часу, як Європейська комісія вперше пообіцяла виділити Києву 18 мільярдів євро для покриття дефіциту бюджету 2023 року, і розчарування з приводу затримок зростало.

"Тепер, після схвалення Європарламенту у вівторок, ЄС може розпочати виплати Україні у січні", - зазначає видання.

ЄС також уникне незручності, пов'язаної з неможливістю ратифікувати свою частину податкової угоди, покликаної перешкодити багатонаціональним корпораціям ухилятися від сплати податків. Брюссель виступив за цей пакт, і на сьогодні його підписали понад 130 країн, включаючи членів ЄС.

Проте уникнення цих труднощів обходиться дорого. Угода, укладена у понеділок, також, ймовірно, зробить ЄС ціллю для звинувачень у тому, що він не бажає протистояти своїм порушникам законності, пише видання.

Прорив відбувся на зустрічі послів ЄС у понеділок увечері після кількох місяців торгів із Будапештом. Їхнє рішення буде оформлено у письмовій процедурі, яка завершиться в середу.

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